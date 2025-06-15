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Дмитрий Булыкин объяснил интерес «Спартака» к Антону Заболотному

Дмитрий Булыкин объяснил интерес «Спартака» к Антону Заболотному
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к нападающему «Химок» Антону Заболотному.

«У всех свои взгляды на футболистов, тактику и задачу. К сожалению, у нас много функционеров думают о комиссионых, но я бы в первую очередь думал о футболе и команде. Может быть, Заболотный и приходится «Спартаку». Всегда нужны форварды, которые могут побороться, пободаться, сохранить мяч, дать движение. Заболотный игрок такого уровня. Не удивлюсь, если он перейдёт в «Спартак», но и хочется, чтобы всё было по-футбольному, а не трансфер ради трансфера.

Угальде весной не такой сильный, как был до этого. Может быть, «Спартак» и не набрал тех очков, которые планировал. А такие, как Заболотный, могут принести пользу. Такой футболист поможет любой команде, особенно если нужен план «Б» на игру», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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