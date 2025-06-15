CIES: «Реал» — самый популярный клуб мира в соцсетях, «Барселона» — на втором месте
Мадридский «Реал» является самым популярным клубом мира по количеству подписчиков в социальных сетях. На аккаунты «сливочных» подписаны 474 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Международного центра спортивных исследований (CIES).
Топ-10 самых популярных клубов мира в соцсетях по данным CIES (количество указано в миллионах):
- «Реал» (Мадрид) — 474;
- «Барселона» - 427;
- «Манчестер Юнайтед» — 234;
- «ПСЖ» — 199;
- «Манчестер Сити» — 180;
- «Ювентус» — 175;
- «Ливерпуль» — 167;
- «Челси» — 153;
- «Бавария» — 149;
- «Арсенал» — 114.
По итогам минувшего сезона «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. «Барселона» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
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