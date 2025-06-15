CIES: «Реал» — самый популярный клуб мира в соцсетях, «Барселона» — на втором месте

Мадридский «Реал» является самым популярным клубом мира по количеству подписчиков в социальных сетях. На аккаунты «сливочных» подписаны 474 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Международного центра спортивных исследований (CIES).

Топ-10 самых популярных клубов мира в соцсетях по данным CIES (количество указано в миллионах):

«Реал» (Мадрид) — 474; «Барселона» - 427; «Манчестер Юнайтед» — 234; «ПСЖ» — 199; «Манчестер Сити» — 180; «Ювентус» — 175; «Ливерпуль» — 167; «Челси» — 153; «Бавария» — 149; «Арсенал» — 114.

По итогам минувшего сезона «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. «Барселона» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Самые большие стадионы мира: