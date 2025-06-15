Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

CIES: «Реал» — самый популярный клуб мира в соцсетях, «Барселона» — на втором месте

CIES: «Реал» — самый популярный клуб мира в соцсетях, «Барселона» — на втором месте
Комментарии

Мадридский «Реал» является самым популярным клубом мира по количеству подписчиков в социальных сетях. На аккаунты «сливочных» подписаны 474 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Международного центра спортивных исследований (CIES).

Топ-10 самых популярных клубов мира в соцсетях по данным CIES (количество указано в миллионах):

  1. «Реал» (Мадрид) — 474;
  2. «Барселона» - 427;
  3. «Манчестер Юнайтед» — 234;
  4. «ПСЖ» — 199;
  5. «Манчестер Сити» — 180;
  6. «Ювентус» — 175;
  7. «Ливерпуль» — 167;
  8. «Челси» — 153;
  9. «Бавария» — 149;
  10. «Арсенал» — 114.

По итогам минувшего сезона «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. «Барселона» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Материалы по теме
«Реал» может купить Уильямса на замену Винисиусу в случае его ухода из клуба — Sport.es

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android