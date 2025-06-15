Гус Хиддинк высказал своё мнение об отстранении России от международных соревнований

Бывший главный тренер сборной России и «Анжи» Гус Хиддинк поделился мнением об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях.

«Надеюсь, что российские клубные команды и сборные России, включая U21 и других, скоро вернутся на европейские и мировые турниры. Но сначала политическим боссам нужно установить мир», — приводит слова Хиддинка «РИА Новости Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор национальная команда России проводит только товарищеские матчи.