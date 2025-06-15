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«Ювентус» намерен продлить контракт Йылдыза с повышением оклада до € 3-4 млн — GdS

«Ювентус» намерен продлить контракт Йылдыза с повышением оклада до € 3-4 млн — GdS
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«Ювентус» собирается пролонгировать трудовое соглашение 20-летнего нападающего Кенана Йылдыза, несмотря на то что он уже продлил контракт до 2029 года минувшим летом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, туринский клуб намерен предложить турецкому футболисту соглашение, рассчитанное до 2030 года с повышением заработной платы до € 3-4 млн в год. На текущий момент оклад Йылдыза составляет € 1,5 млн за сезон.

Нападающий находится в системе «Ювентуса» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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