Роман Шаронов: ситуация с 16-й командой РПЛ — проблема, но она появилась не сегодня

Бывший тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал ситуацию с неопределённым списком участников следующего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Конечно же, ситуация с 16-й командой РПЛ ненормальна. Это последствие ситуации с «Химками» и «Черноморцем». Но это происходит уже не в первый раз. Это большая проблема на сегодняшний день, но она появилась не сегодня.

Должен ли «Пари НН» остаться в РПЛ? Есть две составляющие: спортивный принцип и развитая инфраструктура того или иного клуба. Это очень важно для развития российского футбола», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, занявшие 12-е место в РПЛ-2024/2025 «Химки» не прошли лицензирование для участия в следующем сезоне. В свою очередь, занявший третье место в Мелбет Первой лиге «Черноморец» не был допущен до участия в переходных матчах из-за несоответствия стадиона требованиям РПЛ. Таким образом, чуть более чем за месяц до старта следующего сезона (18 июля) известны 15 из 16 команд РПЛ-2025/2026.