Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботафого — Сиэтл Саундерс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Шаронов: ситуация с 16-й командой РПЛ — проблема, но она появилась не сегодня

Роман Шаронов: ситуация с 16-й командой РПЛ — проблема, но она появилась не сегодня
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал ситуацию с неопределённым списком участников следующего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Конечно же, ситуация с 16-й командой РПЛ ненормальна. Это последствие ситуации с «Химками» и «Черноморцем». Но это происходит уже не в первый раз. Это большая проблема на сегодняшний день, но она появилась не сегодня.

Должен ли «Пари НН» остаться в РПЛ? Есть две составляющие: спортивный принцип и развитая инфраструктура того или иного клуба. Это очень важно для развития российского футбола», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, занявшие 12-е место в РПЛ-2024/2025 «Химки» не прошли лицензирование для участия в следующем сезоне. В свою очередь, занявший третье место в Мелбет Первой лиге «Черноморец» не был допущен до участия в переходных матчах из-за несоответствия стадиона требованиям РПЛ. Таким образом, чуть более чем за месяц до старта следующего сезона (18 июля) известны 15 из 16 команд РПЛ-2025/2026.

Материалы по теме
13 главных интриг РПЛ к середине июня. Пока не подтверждён даже состав участников!
13 главных интриг РПЛ к середине июня. Пока не подтверждён даже состав участников!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android