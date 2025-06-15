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Стало известно, когда «Ливерпуль» намерен завершить трансфер Керкеза

Стало известно, когда «Ливерпуль» намерен завершить трансфер Керкеза
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В «Ливерпуле» в полной мере уверены в успехе трансфера левого защитника Милоша Керкеза из «Борнмута» нынешним летом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, ожидается, что переход 21-летнего футболиста будет завершён после того, как мерсисайдцы подпишут и объявят полузащитника Флориана Вирца. Подчёркивается, что между чемпионами Англии и Керкезом заключено устное соглашение.

Ранее СМИ сообщали, что Вирц пройдёт медицинское обследование перед трансфером в «Ливерпуль» после выхода из отпуска.

В минувшем сезоне Керкез принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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