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Ботафого — Сиэтл Саундерс. Прямая трансляция
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Дмитрий Булыкин: с приходом Осипенко оборона «Динамо» будет выглядеть солиднее

Дмитрий Булыкин: с приходом Осипенко оборона «Динамо» будет выглядеть солиднее
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Бывший форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе в московское «Динамо» защитника «Ростова» Максима Осипенко.

«Думаю, с приходом Осипенко оборона «Динамо» будет выглядеть солиднее. Карпин его знает. Это будет хороший трансфер, он принесёт пользу команде. Но вот какой результат будет у «Динамо» в этом сезоне — большой вопрос», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александр Ершовым.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что Осипенко подпишет контракт с «Динамо» в ближайшие дни. В минувшем сезоне защитник принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил девять голов и оформил четыре результативные передачи.

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