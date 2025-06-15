ЦСКА предлагал тренеру «Целе» Риере зарплату в € 2,5 млн — журналист Будак

ЦСКА сделал предложение главному тренеру словенского «Целе» Альберту Риере в размере € 2,5 млн. Об этом сообщает журналист Али Будак в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, красно-синие составили конкуренцию турецкому «Газиантепу», который также проявил интерес к 43-летнему специалисту и провёл с ним переговоры. Однако Риера сообщил ЦСКА и «Газиантепу» о намерении остаться в «Целе» ещё на год для достижения целей, поставленных клубом.

Испанский специалист был назначен на должность главного тренера словенского клуба летом 2024 года. Под его руководством «Целе» выиграл Кубок страны, разгромив в финале «Копер» со счётом 4:0.

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