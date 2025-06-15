«Пытаемся бороться с усталостью». Игрок «ПСЖ» Витинья — о клубном чемпионате мира

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Португалии Витинья высказался о стартовавшем клубном чемпионате мира, который проходит в США. Ранее парижане выиграли чемпионат и Кубок Франции, а также стали победителями Лиги чемпионов. Вместо со своей сборной Витинья выиграл Лигу наций.

«Мы довольны тем, что сделали, победа в Лиге чемпионов — это неописуемо. Но это ещё не всё. Потом была Лига наций, теперь у нас клубный чемпионат мира. Это нон-стоп.

Это соревнование, которое мы хотим выиграть. Мы выиграли всё, если мы сможем добавить этот титул к этому уже историческому сезону, это будет ещё более невероятно. Это сложно после такого сезона, после многих матчей, после путешествий, со сборной и с клубом, как для нас, так и для других клубов. Мы пытаемся бороться с усталостью. Мы пытаемся компенсировать это радостью и рвением от игры в новом соревновании, от пребывания в другой стране, здесь, в Соединённых Штатах», — приводит слова Витиньи L`Equipe.