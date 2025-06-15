Юран отреагировал на возможный переход Заболотного в «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран отреагировал на возможный переход экс-нападающего ЦСКА и «Зенита» Антона Заболотного в стан красно-белых.

«О Комличенко в «Спартаке» писали то же самое, но в итоге он не перешёл. Всё это лишь слухи. Когда будет официальное подтверждение перехода, тогда и можно будет обсуждать», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Сухониным.

Минувший сезон Антон Заболотный провёл в подмосковных «Химках». Всего в сезоне-2024/2025 на счету 34-летнего нападающего шесть забитых мячей и шесть результативных передач в 29 матчах Российской Премьер-Лиги.