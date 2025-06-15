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Ботафого — Сиэтл Саундерс. Прямая трансляция
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Вылетевший из Первой лиги «Сокол» объявил о переходе воспитанника «Зенита»

Вылетевший из Первой лиги «Сокол» объявил о переходе воспитанника «Зенита»
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21-летний вингер Глеб Бахарев продолжит карьеру в саратовском «Соколе». Как сообщает пресс-служба команды, футболист заключил с саратовцами контракт на один сезон.

Бахарев является выпускником «СШОР Зенит» из Санкт-Петербурга. Во взрослой карьере игрок выступал за клубы «Лада» Тольятти и «Зенит-Ижевск», а с лета 2023 года защищал цвета «Сибири».

В минувшем сезоне на счету Глеба Бахарева 34 матча в Leon-Второй лиге. В них футболист забил восемь голов и четыре раза результативно ассистировал партнёрам. Напомним, «Сокол» вылетел из Мелбет Первой лиги, финишировав на 16-й строчке с 32 набранными очками.

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