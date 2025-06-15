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«Барселона» обращалась в ФИФА с просьбой взять её на клубный ЧМ вместо «Леона» — Marca

«Барселона» обращалась в ФИФА с просьбой взять её на клубный ЧМ вместо «Леона» — Marca
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«Барселона» обращалась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой пригласить её на клубный чемпионат мира вместо отстранённого от соревнования «Леона». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, ФИФА отказала сине-гранатовым, поскольку в данном турнире могут принимать участие только две команды из одной страны. По результату стыкового матча место «Леона» на клубном чемпионате мира досталось «Лос-Анджелесу».

Напомним, «Леон» был исключён из-за правила о множественном владении. На соревновании выступит мексиканский клуб «Пачука», который принадлежит тем же владельцам, что и «Леон».

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