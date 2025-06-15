Форвард «Аль-Насра» Джон Дуран может продолжить карьеру в «Наполи» — Сабунджуоглу

Итальянский «Наполи» заинтересован в переходе нападающего саудовского «Аль-Насра» Джона Дурана, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство неаполитанского клуба уже сделало предложение форварду.

Ранее сообщалось, что 21-летнего колумбийского футболиста могут отдать в аренду из-за личных проблем, которые повлияли на его психическое состояние и техническую стабильность.

В январе Дуран перешёл из «Астон Виллы» в «Аль-Наср» за € 77 млн. В сезоне-2024/2025 форвард провёл 13 матчей в чемпионате Саудовской Аравии и забил восемь голов. Отмечается, что переговоры о возвращении Дурана в «Астон Виллу» в данный момент не ведутся.