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Андрей Чернышов считает трансфер Осипенко усилением для «Динамо»

Андрей Чернышов считает трансфер Осипенко усилением для «Динамо»
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Экс-футболист московских «Динамо» и «Спартака» Андрей Чернышов высказался о возможном переходе в стан бело-голубых защитника «Ростова» и сборной России Максима Осипенко.

«Осипенко — усиление для «Динамо». Это нормально, когда тренер переходит из одной команды в другую и забирает с собой некоторых футболистов. Однако такие переходы всегда связаны с риском. Игрок может быть очень хорошего уровня и комфортно себя чувствовать в одном клубе, но в другой команде у него может не получиться в плане адаптации и взаимопонимания с партнёрами», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что Осипенко подпишет контракт с «Динамо» в ближайшие дни. В минувшем сезоне защитник принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил девять голов и оформил четыре результативные передачи.

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