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«Реал» хочет подписать двух защитников из английских грандов — Marca

«Реал» хочет подписать двух защитников из английских грандов — Marca
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Мадридский «Реал» намерен продолжать следовать стратегии подписания футболистов в качестве свободных агентов и уже обозначил цели на сезон-2026/2027. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, приоритетным вариантом для подписания является центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате, чей контракт с мерсисайдцами заканчивается летом 2026 года. Кроме того, «сливочные» проявляют интерес к 18-летнему левому защитнику «Арсеналу» Майлзу Льюису-Скелли и 20-летнему центральному защитнику «Валенсии» Кристиану Москере.

По итогам минувшего сезона «Королевский клуб» выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

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