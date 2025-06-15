«Реал» хочет подписать двух защитников из английских грандов — Marca

Мадридский «Реал» намерен продолжать следовать стратегии подписания футболистов в качестве свободных агентов и уже обозначил цели на сезон-2026/2027. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, приоритетным вариантом для подписания является центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате, чей контракт с мерсисайдцами заканчивается летом 2026 года. Кроме того, «сливочные» проявляют интерес к 18-летнему левому защитнику «Арсеналу» Майлзу Льюису-Скелли и 20-летнему центральному защитнику «Валенсии» Кристиану Москере.

По итогам минувшего сезона «Королевский клуб» выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: