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«Бавария» — «Окленд Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча КЧМ начнётся в 19:00

«Бавария» — «Окленд Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча КЧМ начнётся в 19:00
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Сегодня, 15 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года, в котором сыграют мюнхенская «Бавария» и новозеландская команда «Окленд Сити». Встреча состоится на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Также в группе С выступают «Бока Хуниорс» и португальская «Бенфика».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды были разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Турнирная таблица КЧМ-2025
Календарь КЧМ-2025
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