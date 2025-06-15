«Бавария» — «Окленд Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча КЧМ начнётся в 19:00

Сегодня, 15 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года, в котором сыграют мюнхенская «Бавария» и новозеландская команда «Окленд Сити». Встреча состоится на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Также в группе С выступают «Бока Хуниорс» и португальская «Бенфика».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды были разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.