«Краснодар» договорился о трансфере вратаря «Родины» Корякина

«Краснодар» договорился о трансфере вратаря «Родины» Александра Корякина. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

23-летний голкипер перешёл в «Родину» из «Балтики» на правах аренды зимой 2024 года. Летом минувшего года состоялся полноценный трансфер Корякина в московский клуб. В сезоне-2024/2025 голкипер принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в 13 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 450 тыс.

История ФК «Краснодар»: