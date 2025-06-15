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«Краснодар» договорился о трансфере вратаря «Родины» Корякина

«Краснодар» договорился о трансфере вратаря «Родины» Корякина
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«Краснодар» договорился о трансфере вратаря «Родины» Александра Корякина. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

23-летний голкипер перешёл в «Родину» из «Балтики» на правах аренды зимой 2024 года. Летом минувшего года состоялся полноценный трансфер Корякина в московский клуб. В сезоне-2024/2025 голкипер принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в 13 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 450 тыс.

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История ФК «Краснодар»:

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