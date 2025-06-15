Экс-полузащитник «Ростова» и «Динамо» Матиас Норманн покинул Саудовскую Аравию

Норвежский полузащитник Матиас Норманн, выступавший ранее в Российской Премьер-Лиге за «Ростов» и московское «Динамо», объявил о своём уходе из саудовского клуба «Аль-Раед».

«Два года в «Аль-Раеде». Спасибо за всё», — написал Норманн в своём аккаунте в социальной сети.

Напомним, Матиас Норманн перебрался в Саудовскую Аравию в августе 2023 года, расторгнув контракт с «Ростовом» и арендное соглашение с «Динамо», в составе которого на тот момент выступал. В апреле текущего года спортивный арбитражный суд (CAS) обязал футболиста выплатить «Ростову» более € 3 млн и проценты по делу об одностороннем расторжении контракта.