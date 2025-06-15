Чернышов — о Карпине: в современном мире важен профессионализм, а не где играл тренер

Экс-футболист московских «Динамо» и «Спартака» Андрей Чернышов высказался о назначении на пост главного тренера бело-голубых российского специалиста Валерия Карпина.

«Кто-то будет против назначения Карпина в «Динамо», а кто-то — за. Кто-то живёт прошлым и помнит, что у Карпина есть спартаковское прошлое, а сейчас он в «Динамо». Я считаю, что в современном мире важен профессионализм. Неважно, где тренер когда-то воспитывался и играл, его надо оценивать по профессиональным качествам. Тогда могу спросить тех, кто против: «А как же великий Константин Иванович Бесков?» Мы же говорим о профессионализме Карпина. Сейчас нивелировались переходы из одного московского клуба в другой, хотя раньше это было неприемлемо», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.