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Кисляк интересен «Фенербахче», Моуринью положительно отзывается об игроке ЦСКА — TRT Spor

Кисляк интересен «Фенербахче», Моуринью положительно отзывается об игроке ЦСКА — TRT Spor
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«Фенербахче» внимательно следит за 19-летним полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком. Об этом сообщает TRT Spor.

По информации источника, турецкий клуб изучил условия потенциального трансфера российского футболиста. Подчёркивается, что главный тренер жёлто-синих Жозе Моуринью положительно отзывается о Кисляке, способном сыграть на нескольких позициях в полузащите.

В минувшем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Кисляка с ЦСКА рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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