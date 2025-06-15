Кисляк интересен «Фенербахче», Моуринью положительно отзывается об игроке ЦСКА — TRT Spor

«Фенербахче» внимательно следит за 19-летним полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком. Об этом сообщает TRT Spor.
По информации источника, турецкий клуб изучил условия потенциального трансфера российского футболиста. Подчёркивается, что главный тренер жёлто-синих Жозе Моуринью положительно отзывается о Кисляке, способном сыграть на нескольких позициях в полузащите.
В минувшем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Кисляка с ЦСКА рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.
Первый обладатель Кубка УЕФА из России: