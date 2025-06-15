Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботафого — Сиэтл Саундерс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дженнаро Гаттузо возглавил сборную Италии

Дженнаро Гаттузо возглавил сборную Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянская федерация футбола (FIGC) на официальном сайте объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на должность главного тренера национальной команды.

Подчёркивается, что 47-летний специалист будет представлен в качестве тренера «Скуадра адзурра» в четверг, 19 июня.

Ранее СМИ сообщали, что Гаттузо подпишет контракт на год с возможностью продления ещё на сезон.

5 июня Гаттузо покинул пост главного тренера хорватского «Хайдука». В течение карьеры 47-летний специалист также возглавлял «Марсель», «Валенсию», «Наполи», «Милан» и другие команды. После двух туров группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Италии набрала три очка и занимает третье место.

Напомним, в начале июня пост главного тренера сборной Италии покинул Лучано Спаллетти.

Материалы по теме
«Важно избежать позора». Буффон — о предстоящем назначении Гаттузо в сборную Италии

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android