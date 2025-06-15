Тренер вратарей «Кубани» высказался о возможном назначении Ещенко на пост главного тренера

Тренер вратарей «Кубани» Андрей Синицын прокомментировал возможное назначение экс-защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на пост главного тренера краснодарского клуба.

«Пока Андрей Ещенко исполняет обязанности главного тренера «Кубани». Официально ещё не подтверждено, что он станет главным тренером, но все ждём этого назначения. Конечно, хотелось бы, чтобы он официально стал главным и получил шанс проявить себя. Мы готовили команду к двум последним матчам. Последняя встреча была неудачной, но в целом играть команда стала с большим азартом», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Андрей Ещенко работает в «Кубани» с лета 2023 года. В июне 2025 года 41-летний специалист возглавил команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Ранее сообщалось, что экс-игрок «Спартака» может стать главным тренером команды на постоянной основе.