Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботафого — Сиэтл Саундерс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер вратарей «Кубани» высказался о возможном назначении Ещенко на пост главного тренера

Тренер вратарей «Кубани» высказался о возможном назначении Ещенко на пост главного тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей «Кубани» Андрей Синицын прокомментировал возможное назначение экс-защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на пост главного тренера краснодарского клуба.

«Пока Андрей Ещенко исполняет обязанности главного тренера «Кубани». Официально ещё не подтверждено, что он станет главным тренером, но все ждём этого назначения. Конечно, хотелось бы, чтобы он официально стал главным и получил шанс проявить себя. Мы готовили команду к двум последним матчам. Последняя встреча была неудачной, но в целом играть команда стала с большим азартом», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Андрей Ещенко работает в «Кубани» с лета 2023 года. В июне 2025 года 41-летний специалист возглавил команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Ранее сообщалось, что экс-игрок «Спартака» может стать главным тренером команды на постоянной основе.

Материалы по теме
13 главных интриг РПЛ к середине июня. Пока не подтверждён даже состав участников!
13 главных интриг РПЛ к середине июня. Пока не подтверждён даже состав участников!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android