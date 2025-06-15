Андрей Ещенко подтвердил, что станет главным тренером «Кубани»

Исполняющий обязанности главного тренера «Кубани» Андрей Ещенко подтвердил, что должен стать главным тренером команды на постоянной основе.

«Я должен стать главным тренером «Кубани» на постоянной основе, но пока официально нет. Так что ждём. Разговор не на пустом месте, но ждём официальных новостей. Что касается моих целей, нужно сделать так, чтобы болельщики вернулись на стадион. Хочу играть в атакующий и открытый футбол, развивать местных краснодарских ребят. В каком регионе находится команда — там должны быть воспитанники. Вчера за нас забил воспитанник, которого я тягал в молодёжке. Я его засунул из школы в молодёжку, а потом взяли в основную команду. Сейчас он забил первый гол», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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