Синицын: у Корякина в «Краснодаре» уйдёт время на привыкание к РПЛ после Первой лиги

Тренер вратарей «Кубани» Андрей Синицын оценил ожидаемый переход вратаря «Родины» Александра Корякина в «Краснодар».

«Что касается трансфера Корякина в «Краснодар», думаю, клуб долго следил за ним и собирал информацию — понимают его сильные и слабые стороны. Если этот трансфер произойдёт, значит, вратарь своими качествами устраивает тренерский штаб и руководство клуба. Это всё решалось коллегиально. Не думаю, что у Корякина возникнут проблемы с адаптацией, но уйдёт какое-то время на привыкание к РПЛ после Первой лиги. Надеюсь, что с ним угадали», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.