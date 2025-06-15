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Главный тренер «Баварии» Компани назвал цели команды на клубном чемпионате мира — 2025

Главный тренер «Баварии» Компани назвал цели команды на клубном чемпионате мира — 2025
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани перед матчем 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года с новозеландским «Окленд Сити» рассказал о целях мюнхенской команды на данном турнире. Встреча состоится сегодня, 15 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В «Баварии» мы всегда ставим перед собой самые высокие цели. У «Реала», «ПСЖ», «Манчестер Сити», а также у «Бока Хуниорс» и других команд та же цель. Мы хотим подойти к турниру с полной верой. Всё дело в деталях; нужно верить, что у тебя всегда будет такой момент», — приводит слова Компани пресс-служба клуба.

Встреча между командами состоится на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум».

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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