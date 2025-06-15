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Стали известны участники возможных переходных матчей за право выступать в Первой лиге

Стали известны участники возможных переходных матчей за право выступать в Первой лиге
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Определились команды-участники возможных переходных матчей за право выступать в Мелбет Первой лиге, сообщается на сайте Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Отмечается, что команда «Машук-КМВ» может сыграть в стыковых матчах, если получит лицензию РФС-2 на будущий сезон.

«14 июня завершился второй этап Леон Второй Лиги А в группе «Золото» сезона-2024/2025. Согласно регламенту Первенства по футболу среди команд Второй лиги «Дивизион А» сезона 2024-2025 годов участниками переходных матчей стала команда, которая по итогам первого этапа группы «Золото» заняла первое место, и команда, которая по итогам второго этапа соревнования в группе «Золото» заняла третье место в турнирной таблице. Таким образом, возможные переходные матчи пройдут между ФК «Челябинск» и ФК «Машук-КМВ».

Согласно пункту 3.17 действующего регламента участниками переходных матчей после завершения второго этапа соревнования в группе «Золото» могут быть только команды, которые получили лицензию РФС-2 на сезон 2025-2026 годов в Первой лиге.

Футбольная национальная лига ожидает от Департамента лицензирования РФС официальной информации о прохождении футбольными клубами процедуры лицензирования», — говорится в сообщении.

Расписание переходных матчей за право сыграть в Первой лиге в сезоне-2025/2026 (в случае их проведения):

18 июня. «Машук-КМВ» — «Челябинск»;
22 июня. «Челябинск» — «Машук-КМВ».

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