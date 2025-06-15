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Ботафого — Сиэтл Саундерс. Прямая трансляция
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Определились все команды, которые поднялись в группу «Золото» дивизиона «А» Второй лиги

Определились все команды, которые поднялись в группу «Золото» дивизиона «А» Второй лиги
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Сегодня, 15 июня, прошли матчи заключительного тура группы «Серебро» дивизиона «А» Леон Второй лиги. «Текстильщик» (Иваново), «Сибирь» (Новосибирск), «Динамо» (Киров) и «Динамо-2» (Москва) по итогам сезона-2024/2025 в группе «Серебро» получили повышение и сыграют в следующем сезоне в группе «Золото» Второй лиги.

По окончании сезона группу «Золото» покинули «Велес» (Москва), «Кубань» (Краснодар), «Родина-2» (Москва), а также «Торпедо» (Миасс). Они сыграют в следующем сезоне в группе «Серебро».

Напомним, ранее «Спартак» (Кострома) стал победителем группы «Золото» и получил прямую путёвку в Первую лигу вместе «Волгой» (Ульяновск), занявшей второе место.

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