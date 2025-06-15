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Хаби Алонсо: едем на КЧМ с надеждой на то, что сможем пройти весь путь

Хаби Алонсо: едем на КЧМ с надеждой на то, что сможем пройти весь путь
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Новый главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с командой «Аль-Хиляль». Встреча состоится 18 июня.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам нужно ускорить подготовку, ведь у нас очень мало времени, чтобы узнать друг друга и потренироваться. Мы начнём готовить команду, и у нас будет три тренировки перед матчем. Мы едем с большим желанием, с надеждой на хороший турнир и на то, что сможем пройти весь путь», — приводит слова Хаби Алонсо OK Diario.

Помимо «Реала» и «Аль-Хиляля», в группе H сыграют «Пачука» (Мексика) и «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).

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