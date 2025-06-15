Криштиану Роналду показал физическую форму в 40 лет, опубликовав совместное фото с сыном

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал совместное фото с сыном Криштиану Роналду-младшим без футболок.

40-летний Роналду и его 14-летний сын позируют в тренажёрном зале. Футболист «Аль-Насра» показал физическую форму с низким процентом подкожного жира и рельефный пресс.

Фото: Социальные сети Криштиану Роналду

Фото: Социальные сети Криштиану Роналду

8 июня в финале Лиги наций УЕФА сборная Португалии обыграла Испанию — 2:2, 5:3 пен. 40-летний Роналду в этой встрече забил один гол. Форвард получил травму и был заменён на 88-й минуте. Нападающий завоевал свой третий титул со сборной Португалии. Форвард не выступает на текущем клубном чемпионате мира, так как «Аль-Наср» не отобрался на турнир.