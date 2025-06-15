Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботафого — Сиэтл Саундерс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Химок» и «Пари НН» Тихий рассказал о вариантах продолжения карьеры

Экс-игрок «Химок» и «Пари НН» Тихий рассказал о вариантах продолжения карьеры
Комментарии

Бывший защитник «Химок» и «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«Конкретнее смогу сказать позже, но уже сейчас у меня есть варианты продолжения карьеры. Это клубы из России, в том числе и из Премьер-Лиги», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги 32-летний Дмитрий Тихий провёл четыре матча за «Пари Нижний Новгород». О расторжении контракта с нижегородским клубом было объявлено в ноябре 2024 года. В феврале 2025 года он стал игроком армянского «Урарту», заключив контракт до конца сезона с возможностью продления.

Материалы по теме
Тихий: РФС правильно выбрал путь голосования — спортивный принцип соблюсти сложно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android