Экс-игрок «Химок» и «Пари НН» Тихий рассказал о вариантах продолжения карьеры

Бывший защитник «Химок» и «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«Конкретнее смогу сказать позже, но уже сейчас у меня есть варианты продолжения карьеры. Это клубы из России, в том числе и из Премьер-Лиги», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги 32-летний Дмитрий Тихий провёл четыре матча за «Пари Нижний Новгород». О расторжении контракта с нижегородским клубом было объявлено в ноябре 2024 года. В феврале 2025 года он стал игроком армянского «Урарту», заключив контракт до конца сезона с возможностью продления.