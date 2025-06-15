Футболист «Палмейраса» Эстевао заявил, что ему не нравятся сравнения с Месси

Вингер «Палмейраса» и сборной Бразилии Эстевао заявил, что ему не нравятся сравнения с Лионелем Месси, однако заявил, что хотел бы сыграть против аргентинца на клубном чемпионате мира.

Эстевао 18 лет, летом он станет футболистом лондонского «Челси». «Палмейрас» выступает на КЧМ-2025 в группе с «Порту», «Аль-Ахли» и «Интер Майами», где играет Месси. Встреча «Палмейраса» и «Интер Майами» пройдёт 24 июня. 16 июня в 1:00 по московскому времени бразильская команда с Эстевао начнёт путь на турнире игрой с «Порту».

«Я в восторге от того, что буду играть на турнире такого калибра и знать, что «Палмейрас» входит в число лучших команд на планете. Для меня это будет отличным опытом обучения, поскольку я смогу играть против команд из Европы и других частей света, а также против знакомых соперников из Южной Америки.

Я буду играть против одного из лучших игроков всех времён. Это невероятно — быть там, на поле с ним. Моё прозвище Мессиньо? Мне не нравится это сравнение, это просто что-то из детства. Я постепенно отхожу от этого. Но не буду скрывать, быть там рядом с одним из моих кумиров… Я смотрел практически каждый матч, в котором он играл. Это будет незабываемо», — приводит слова Эстевао сайт ФИФА.