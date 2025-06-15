Голубин: Риера отказался от предложения ЦСКА, в России он хочет работать в «Спартаке»

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин заявил, что главный тренер команды Альберт Риера отказался возглавить ЦСКА. Ранее журналист Али Будак сообщил, что ЦСКА сделал предложение Альберту Риере по зарплате в размере € 2,5 млн. Однако Риера сообщил ЦСКА о намерении остаться в «Целе» ещё на год для достижения целей, поставленных клубом.

«Альберт Риера действительно отказался от предложения ЦСКА, однако это было на словах — официального предложения не поступало. Звонил кто-то из представителей ЦСКА. Риера в России будет работать только в «Спартаке», по крайней мере, он так говорит. Но думаю, что, скорее всего, он будет работать в Европе в больших клубах», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Испанский специалист был назначен на должность главного тренера словенского клуба летом 2024 года. Под его руководством «Целе» выиграл Кубок страны, разгромив в финале «Копер» со счётом 4:0.