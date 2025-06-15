Президент Итальянской федерации футбола Гравина: Гаттузо — символ нашего футбола

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина прокомментировал назначение Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера сборной Италии.

«Гаттузо – символ нашего футбола. Синий цвет для него как вторая кожа. Его мотивация, профессиональные качества и опыт станут основой для того, чтобы наилучшим образом выполнить свою работу.

Понимая важность цели, благодарю его за готовность и полную самоотдачу, с которой он взялся за эту работу, разделяя проект по общему развитию итальянского футбола, в котором синяя футболка занимает очень важное место», – приводит слова Гравины официальный сайт Итальянской федерации футбола.