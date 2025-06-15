Венсан Компани высказался о выступлении Лероя Зане на КЧМ-2025 за «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о выступлении крайнего нападающего Лероя Зане в составе мюнхенской команды на клубном чемпионате мира 2025 года. Напомним, 12 июня стало известно, что футболист перешёл в «Галатасарай».

«Он по-прежнему наш игрок. Как клуб мы смотрим на то, что было важно для нас. Джамал Мусиала ещё не полностью в форме. Мы не хотели терять игрока в атаке. Это даёт нам время, чтобы снова интегрировать Джамала.

Лерой хотел приехать. Сигнал Лероя о том, что он хочет быть здесь, был важен. Мы сделаем всё возможное, чтобы достичь наших целей. Мы хотим выигрывать наши групповые матчи. Для этого нам нужны игроки, которые могут представлять угрозу в каждую минуту. Лерой уверенно завершил сезон с нами», — приводит слова Компани пресс-служба клуба.

Контракт Зане с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2025 года, что позволяет ему участвовать с командой в групповом этапе клубного чемпионата мира и потенциально — в стадии 1/8 финала турнира. В сезоне-2024/2025 немецкой Бундеслиги 29-летний вингер провёл 30 матчей, в которых забил 11 мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету 13 игр и один гол в Лиге чемпионов.