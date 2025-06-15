Чернышов: Челестини — современный тренер, он может подойти ЦСКА

Экс-футболист московских «Динамо» и «Спартака» Андрей Чернышов оценил возможное назначение Фабио Челестини на пост главного тренера ЦСКА.

«Я посмотрел статистику Челестини — он выиграл Кубок Швейцарии и чемпионат страны с «Базелем». Но надо оценивать не только эти достижения. Сейчас в современном мире есть возможность провести хороший анализ тренера. Наверняка руководство и селекционеры ЦСКА навели справки и получили нужную информацию. Думаю, есть много кандидатов, когда в таком клубе освобождается должность главного тренера.

Может, Челестини — фамилия, которая не так на слуху, как Спаллетти или Виллаш-Боаш. Но это прогрессивный современный тренер, который может подойти ЦСКА», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.