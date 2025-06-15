«Бавария» — «Окленд Сити»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ — 2025

Сегодня, 15 июня, пройдёт матч группового этапа клубного чемпионата мира по футболу, в котором сыграют мюнхенская «Бавария» и новозеландский «Окленд Сити». Команды будут играть на стадионе « Ти-Кью-Эл Стэдиум» (Цинциннати, США). Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 мск. Команды объявили стартовые составы. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Нойер, Та, Геррейру, Боэ, Станишич, Киммих, Павлович, Олисе, Кейн, Коман, Мюллер.

«Окленд Сити»: Трейси, Митчелл, Боксалл, Мурати, Лобо, Илич, Гаррига, ден Хейер, Маникум, Йю, Беван.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.