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Деменко: после громких приобретений «Спартака» трансфер Заболотного выглядит неожиданным

Деменко: после громких приобретений «Спартака» трансфер Заболотного выглядит неожиданным
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Бывший футболист Максим Деменко прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к нападающему «Химок» Антону Заболотному.

«Мне кажется, «Спартак» — неплохой вариант для Антона Заболотного. Однако ему будет сложновато бороться за место в основе, но это опытный футболист. Не зря есть спрос на крупных форвардов, которые могут бороться и сохранять мяч. Однако после громких приобретений «Спартака» трансфер Заболотного выглядит неожиданным. Возможно, Станкович заметил Антона в матче с «Химками» и он ему понравился», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Минувший сезон Антон Заболотный провёл в подмосковных «Химках». Всего в сезоне-2024/2025 на счету 34-летнего нападающего шесть забитых мячей и шесть результативных передач в 29 матчах Российской Премьер-Лиги.

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