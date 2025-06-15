В ЦСКА заявили, что не рассматривали Риеру из «Целе» на пост главного тренера команды

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию о том, что клуб предлагал зарплату в размере € 2,5 млн за сезон тренеру «Целе» Альберту Риере.

Ранее журналист Али Будак сообщил, что ЦСКА сделал предложение Риере по зарплате в размере € 2,5 млн. Однако Риера сообщил ЦСКА о намерении остаться в «Целе» ещё на год для достижения целей, поставленных клубом. Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин подтвердил «Чемпионату» информацию о том, что тренер не перейдёт в ЦСКА.

«Альберт Риера не рассматривался на пост главного тренера ЦСКА. Тем более забавно читать о точной сумме, да ещё и столь внушительной, при полном отсутствии каких-либо обсуждений», — написал Брейдо в телеграм-канале.

Испанский специалист был назначен на должность главного тренера словенского клуба летом 2024 года. Под его руководством «Целе» выиграл Кубок страны, разгромив в финале «Копер» со счётом 4:0.