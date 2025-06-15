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Ботафого — Сиэтл Саундерс. Прямая трансляция
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Стало известно, в какой лиге хочет продолжить карьеру Гарначо — Романо

Стало известно, в какой лиге хочет продолжить карьеру Гарначо — Романо
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Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо намерен уйти из своего нынешнего клуба, но остаться в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, «Байер», который ранее возглавил бывший главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, также интересуется аргентинцем, но Гарначо рассматривает для себя только АПЛ.

В прошедшем сезоне Алехандро сыграл в 58 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 голевых передач. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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