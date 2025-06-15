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«Я этого не ожидал». Киммих — об уходе Зане из «Баварии» в «Галатасарай»

«Я этого не ожидал». Киммих — об уходе Зане из «Баварии» в «Галатасарай»
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих признался, что не ожидал трансфера своего одноклубника, нападающего Лероя Зане в «Галатасарай». Турецкий клуб объявил о подписании трёхлетнего контракта с Зане 12 июня.

«Его решение было предсказуемым, если вы следили последние несколько недель, то могли заметить, что игрок и клуб, возможно, не ладят. Я был немного удивлён, что он поедет в Турцию. Честно говоря, я этого не ожидал. Но надеюсь, он оглянется назад и скажет: это было правильное решение», — приводит слова Киммиха Sport Bild.

Напомним, Зане сыграет на клубном чемпионате мира в составе «Баварии», контракт с которой у него рассчитан до 30 июня 2025 года. В сезоне-2024/2025 немецкой Бундеслиги 29-летний вингер провёл 30 матчей, в которых забил 11 мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету 13 игр и один гол в Лиге чемпионов.

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