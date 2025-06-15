Лукас Нмеча станет футболистом «Лидс Юнайтед»

Нападающий «Вольфсбурга» Лукас Нмеча в качестве свободного агента присоединится к «Лидс Юнайтед». Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Контракт футболиста с немецким коллективом рассчитан до 30 июня 2025 года, стороны его продлевать не будут. Игрок подпишет с командой из графства Уэст-Йоркшир соглашение на два года.

В 20 матчах прошедшего клубного сезона Нмеча забил три гола. Лукас является воспитанником «Манчестер Сити», он выступал за сборную Англии в разных возрастных категориях, но на взрослом уровне он защищает цвета немецкой национальной команды.

По итогам прошлого сезона «Лидс Юнайтед» стал победителем Чемпионшипа и вышел в АПЛ.