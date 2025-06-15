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Московское «Торпедо» объявило об уходе вратаря, с которым дважды выходило в РПЛ

Московское «Торпедо» объявило об уходе вратаря, с которым дважды выходило в РПЛ
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Вратарь Виталий Ботнарь покинул московское «Торпедо», сообщила пресс-служба футбольного клуба в телеграм-канале.

Ботнарь выступал за «Торпедо» с февраля 2020 по июнь 2023 года и с февраля 2024 по июнь 2025 года. В общей сложности в активе Ботнаря 89 матчей за московский клуб в разных турнирах.

Дважды (в сезонах-2021/2022 и 2024/2025) Ботнарь вместе с «Торпедо» выходил из Мелбет Первой лиги в РПЛ. В чемпионском сезоне Первой лиги (2021/2022) он был признан лучшим голкипером турнира.

«Мы благодарим Виталия за профессионализм, высокую самоотдачу и позитивный настрой! Желаем удачи в дальнейшей игровой карьере», — написано в сообщении клуба.

В предстоящем сезоне «Торпедо» под руководством Олега Кононова сыграет в РПЛ.

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