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Дани Алвес выиграл суд против бывшей жены, которая требовала алименты

Дани Алвес выиграл суд против бывшей жены, которая требовала алименты
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Бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес выиграл суд против своей бывшей жены Диноры Сантаны по делу об уплате алиментов. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Девушка подавала в суд на экс-футболиста, настаивая на том, что он не выполнил соглашение о выплате алиментов, заключённое в 2012 году. Суд в Барселоне встал на сторону Алвеса и посчитал, что он полностью выполнил все свои обязательства.

По итогам судебного разбирательства ему вернут € 628 тыс., которые были удержаны в ходе процесса. Также суд обязал девушку оплатить судебные издержки.

Алвес и Сантана состояли в браке с 2008 по 2011 год. У них есть двое общих детей – Виктория и Даниел.

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