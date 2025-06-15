«Зенит» может сорвать переход Ивана Сергеева в московское «Динамо» — источник

Санкт-петербургский «Зенит» может сорвать переход нападающего Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов» в московское «Динамо», сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По данным источника, в контракте 30-летнего форварда есть пункт, по которому, если «Крылья Советов» получат предложение по игроку, то «Зенит», за который выступал Сергеев, имеет право первоочередного выкупа футболиста за 250 млн рублей.

Отмечается, что «Динамо» отправило «Крыльям Советов» официальное предложение на 350 млн рублей за Сергеева (при отступных в 1 млрд рублей), самарский клуб готов принять его. После этого в руководстве «Зенита» задумались, пользоваться ли опцией первоочередного выкупа или нет.

Иван Сергеев выступал за «Крылья Советов» с августа 2020 по январь 2022 года, затем перешёл в «Зенит». Нападающий вернулся в самарскую команду на полноценной основе в сентябре 2024 года.