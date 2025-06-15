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Деменко: 16 клубов в РПЛ — мало, можно было бы сделать хотя бы 20 команд

Деменко: 16 клубов в РПЛ — мало, можно было бы сделать хотя бы 20 команд
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Бывший футболист Максим Деменко высказался о выборе 16-й команды для участия в следующем сезоне РПЛ. Ранее «Химки» не получили лицензию для игры в высшем дивизионе.

«Очень странно и непонятно, что до сих пор не определили 16-ю команду РПЛ — присутствует запутанность. Раньше была уверенность, что определённая команда вылетает, а сейчас этого нет. На мой взгляд, в РПЛ 16-й командой должен быть другой клуб, а не «Пари НН». Пускай будет команда из Первой лиги, чьи руководители вкладывали хорошие финансы для выхода в РПЛ.

Почему бы вообще не расширить РПЛ? Многие клубы хотят там выступать, и им позволяют финансы. 16 клубов в РПЛ — это мало, можно было бы сделать хотя бы 20 команд. Чем больше команд, тем больше зрелищности, тем более пока нет еврокубков. Это бы устранило сложности для больших клубов», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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