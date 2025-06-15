Хавбек «Ман Сити» Гюндоган интересен «Галатасараю». Переговоров пока не было — Плеттенберг

34-летний полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган интересен «Галатасараю», однако никаких переговоров между игроком и турецким клубом пока не было. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, футболист на данный момент сосредоточен на выступлении на клубном чемпионате мира. Переговоры могут начаться уже после окончания турнира.

Гюндоган выступает в составе «Манчестер Сити» с 2016 года, однако в сезоне-2023/2024 он играл за «Барселону», после чего вновь присоединился к английскому клубу. В минувшем сезоне немец принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.