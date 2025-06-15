Акинфеев назвал самого стильного и самого ленивого футболистов в истории ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о бывших и действующих футболистах команды, выбрав самого стильного и ленивого игроков.

— Самый весёлый футболист?

— Вообще самые весёлые бразильцы по своей натуре. И шуточки, и разговоры. Назову Вагнера.

— Самый стильный?

— Самым стильным всегда был Шемберас в нашей команде. Это прям икона стиля, всегда джинсики, пиджачок. Он так на тренировке приезжал всегда.

— Самый молчаливый?

— Назову Сашу Головина. По одной простой причине — он был самый молодой, одарённый. Как жизнь расставила на свои места, так и произошло. Но он общался мало, да. Но изначально, потом уже чуть больше.

— Самый хитрый?

— Наверное, Элвир Рахимич. Когда человек получал травму, была всегда или жёлтая, или ничего не было. В плане игры, наверное, хитрый в том плане, что мог обмануть судью. Естественно, травмы — всегда плохо.

— Кто больше всех ругался?

— Естественно, Понтус [Вернблум].

— Кто меньше всех работал на тренировках?

— Очевидно. Много футболистов ЦСКА вам уже ответили на этот вопрос. Кто лежал на кушетке всё время, но постоянно забивал голы? Это Сейду Думбия.

— Кто больше всех работает в зале?

— Это легенда наша сейчас — Тамерлан Мусаев, которого из зала не выгонишь.

— У кого самый худший плейлист?

— Естественно, у меня. У меня его просто нет вообще, — сказал Акинфеев в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.