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Фердинанд: «МЮ» нужно стремиться финишировать как минимум в шестёрке сильнейших

Фердинанд: «МЮ» нужно стремиться финишировать как минимум в шестёрке сильнейших
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд рассказал, какую цель перед собой должны поставить «красные дьяволы» в следующем сезоне.

«Если завершаешь сезон на 15-м месте, то в случае с «МЮ» нужно стремиться финишировать как минимум в восьмёрке, в шестёрке сильнейших. Едва ли клубу следует заглядывать дальше.

И это вам говорит человек, который мечтал только о победе в АПЛ с «Манчестер Юнайтед». В этом смысле это ощутимое понижение», — приводит слова Фердинанда Mirror.

В прошедшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял 15-е место в таблице чемпионата Англии, а также дошёл до финала Лиги Европы, где минимально уступил «Тоттенхэму».

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