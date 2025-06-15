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Ботафого — Сиэтл Саундерс. Прямая трансляция
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Работавший в «Краснодаре» и «Химках» тренер по физподготовке пополнил штаб «Факела»

Работавший в «Краснодаре» и «Химках» тренер по физподготовке пополнил штаб «Факела»
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Тренер по физподготовке Николай Приймак будет работать в «Факеле», сообщила пресс-служба футбольного клуба из Воронежа.

Ранее Приймак работал в «Краснодаре», «Армавире», «Химках», «Роторе», «Ахмате», «Кубани», бишкекском «Дордое» и сборной Кыргызстана.

В минувшем сезоне РПЛ «Факел» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков в 30 турах, и вылетел в Мелбет Первую лигу, также понизился в классе «Оренбург». В новом сезоне высшего дивизиона чемпионата России сыграют калининградская «Балтика», московское «Торпедо» и «Сочи». Решение об участии в РПЛ «Пари НН», уступившего сочинцам в переходных матчах, будет принято позднее.

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