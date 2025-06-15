«Бавария» — «Окленд Сити»: Олисе довёл счёт до разгромного в матче клубного ЧМ — 2025
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В эти минуты на стадионе « Ти-Кью-Эл Стэдиум» (Цинциннати, США) проходит матч группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, в котором играют мюнхенская «Бавария» и новозеландский «Окленд Сити». «Бавария» выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
2-й тайм
6 : 0
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
1:0 Коман – 6' 2:0 Боэ – 18' 3:0 Олисе – 20' 4:0 Коман – 21' 5:0 Мюллер – 45' 6:0 Олисе – 45+3'
На 20-й минуте гол забил Майкл Олисе. Счёт 3:0 в пользу «Баварии», ранее отличились Кингсли Коман и Саша Боэ.
Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.
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